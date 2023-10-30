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В селе Бурятии улицу назвали в честь экс-главы района

В селе Бурятии улицу назвали в честь экс-главы района
Общество,  Фото:администрация Еравнинского района
В Еравне состоялись мероприятия, посвящённые памяти Дамби Дамбаева

29 октября на границе Еравнинского района Бурятии освятили реконструированный храм «Чойжал сахюусан». Чойжал сахюусан является покровителем «Зандан Жуу», хранителем Эгитуйского дацана «Дамчой Равжелинг» и всех его прихожан. Мероприятие было приурочено 75-летию со дня рождения Дамби Базаровича Дамбаева.

- Всю жизнь посвятил народу, был истинным патриотом Еравнинского района и Бурятии, народным депутатом СССР, почётным гражданином и настоящим профессионалом. Отмечу, свою трудовую деятельность в администрации начал при Дамби Базаровиче, возглавлявшим тогда район, - поделился глава района Чингис Цыренжапов о Дамби Дамбаеве.

Ещё одним знаменательным событием стало открытие улицы Дамбаева на его малой родине в селе Усть-Эгита, напротив здания школы и КСК, которые были построены благодаря его усилиям. На мероприятиях собрались родственники, друзья, коллеги и земляки Дамби Дамбаева.

Как сообщает пресс-служба администрации Еравнинского района, Дамби Дамбаев на посту главы района отработал семь с половиной лет, с 2003 по 2011 годы. За это время были увеличены доходы бюджета муниципального образования, финансирование районных целевых программ, поголовье животных во всех категориях хозяйств, построены две школы, достроены церковь, дворец «Зандан Жуу», открыты два культурно-спортивных комплекса, модельная детская библиотека, реконструирована центральная площадь в райцентре, началось строительство больничного комплекса, построен памятник Боевой славы.
Бурятия улица буддизм храм

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