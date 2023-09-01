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В Прибайкалье объявлена акция «Читаем Устинова»

В Прибайкалье объявлена акция «Читаем Устинова»
Общество,  Фото:pixabay.com
Участникам предлагается записать ролики продолжительностью до 90 секунд

Необычная эколого-просветительская акция «Читаем Устинова» стартует в Иркутской области с 25 сентября. Она посвящена 90-летию со дня рождения знатока сибирской природы, популяризатора знаний, учёного и писателя-натуралиста Семёна Климовича Устинова и приурочена к «Году педагога и наставника».

Принять участие может каждый. Для этого нужно записать на видео прочитанный вслух любимый отрывок из произведений Семёна Устинова.

- Если участник акции добавит к своему видео фотографии и видеоряд в рамках темы, то шансов попасть в число лидеров у него будет значительно больше. Лучших чтецов будет выбирать жюри, которое при принятии решения учтёт мнение пользователей социальной сети «ВКонтакте». Самые яркие и проникновенные работы займут достойное место на официальном сайте организатора акции, — сообщает ФГБУ «Заповедное Прибайкалье».

Участники могут выкладывать ролики продолжительностью до 90 секунд с 25 сентября до 8 октября. Заявки и ссылки принимаются на электронную почту: [email protected] до 8 октября.

Возрастное ограничение: 0+.
Иркутская область акция

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