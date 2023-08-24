В лесу в пригородном районе Бурятии разрослась свалка из кирпичей и подгузников



Недавно в пригородном Тарбагатайском районе состоялась акция «Чистый лес». Представители республиканского агентства лесного хозяйства вместе с сотрудниками Заудинского лесхоза и лесничества и общественным инспектором Олегом Москвитиным устроили там уборку.



Как выяснилось, в лесу чьими-то стараниями образовалась стихийная свалка на площади в два гектара. Всего там собрали около двух с половиной тонн мусора. Банки, бутылки, строительные материалы, подгузники, кирпичи, цемент – и это ещё неполный список того, что люди оставляют на природе Все отходы вывезли на полигон ТБО в тарбагатайском селе Нижний Саянтуй.



Участники мероприятия призвали жителей и гостей республики не мусорить в лесах. Олег Москвитина рассказал, что наводить порядок там приходится весь год.





- Хочется верить, что такие акции заставят многих относиться к лесу бережнее и уважать труд работников лесного хозяйства, главная задача которых — растить и охранять леса для будущих поколений, а не собирать мусор, оставленный людьми, – подчеркнул он.