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Уроженка Бурятии штурмует одну из самых глубоких пещерных систем в мире

Уроженка Бурятии штурмует одну из самых глубоких пещерных систем в мире
Общество,  Фото:Правительство Бурятии
Ради этого она отправилась в Узбекистан с уральскими спелеологами

Дарья Красноярова – уроженка посёлка Варваринский, который находится в Баунтовском районе Бурятии. Она является выпускницей геолого-спелеологического кружка «Долган» – единственного такого в республике. 

Сейчас Дарья в Узбекистане – девушка отправилась туда вместе с командой спелеологов с Урала. Об этом сообщил на официальной странице «Долган» во «ВКонтакте» его руководитель Олег Морозов.

 - Сейчас они пытаются соединить между собой две пещеры – Вишневского и Бой-Булок. Группа, работающая в Вишневского, уже слышит шум перфоратора группы в Бой-Булоке. Где-то рядышком... Держим за них кулачки, – отметил Олег Морозов.

Ранее при исследовании пещеры Вишневского уральские спелеологи установили: она длиннее на полкилометра и на 150 метров глубже, чем считалось.

- Во время поисков соединений пещер удалось «увеличить» их размеры, – рассказывал ТАСС председатель комиссии Российского союза спелеологов (РСС) по охране и использованию пещер, координатор научной комиссии ассоциации спелеологов Урала Евгений Цурихин. – В Бой-Булоке получилось пройти дальше в верхнем ходу, и она стала на 15 метров глубже и на 400 метров длиннее. В 2019-ом было 1 415 и 14 800 метров. Длина пещеры Вишневского тогда составляла 8 000 метров, а глубина – 1 131. Её удалось увеличить до 8 500 и 1 283.

Исследователи даже попали на дно последней, но позже выяснилось, что после каскада колодцев та ушла ещё ниже, оказавшись под ходами Бой-Булока. Специалисты уверены: они пересекаются и образуют единую систему – в обеих обнаружили несколько ответвлений, идущих навстречу друг другу.

Сложность возникла из-за того, что часть ходов заполнена водой, а другие коридоры необходимо расширять. Чтобы соединить две пещеры, по мнению учёных, осталось преодолеть не более 70 метров. Если всё пройдёт успешно, новая пещерная система станет третьей по глубине в мире.

- То есть это будет единственная сверхглубокая пещера – более двух километров, расположенная не в Абхазии, – пояснил изданию Евгений Цурихин.

Бой-Булок сегодня считается самой глубокой в Узбекистане и во всей Центральной Азии. А пальма первенства – у пещер Александра Верёвкина на плато Арабика в районе Гагрского хребта Западного Кавказа (2 212 метров) и Крубера (2 197).

Первую открыли в 1968 году красноярские спелеологи. В 1986-ом ей присвоили имя спелеолога Александра Верёвкина, погибшего в 1983 году при исследовании Су-Акан в Кабардино-Балкарии. Пещеру Крубера (Воронья), которая находится неподалеку от названной в честь Верёвкина, нашли в 1982-ом. 
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