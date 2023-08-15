Бурятских сценаристов приглашают на конкурс «Формула пути»

Подать заявку можно до 15 сентября



Фонд поддержки регионального кинематографа Союза кинематографистов РФ открыл приём заявок участие в сценарном конкурсе – лаборатории «Формула пути» (18+) с призовым фондом 4 млн рублей. Свои сценарии могут прислать кинокомпании, а также отдельные авторы без возрастных ограничений.



Работы будут рассматриваться в следующих категориях: «Игровое полнометражное кино и сериалы», «Документальное полнометражное кино и сериалы», «Анимационное полнометражное кино и сериалы».



Подать заявку можно до 15 сентября через платформу script.moviestart.ru.



Работа лаборатории пройдет в несколько этапов:



- приём заявок, проведение открытых мастер-классов (14 августа – 15 сентября 2023 года);

- отбор участников лаборатории (16 сентября – 20 сентября);

- проведение закрытых теоретических и практических занятий для участников лаборатории (21 сентября – 8 октября);

- отбор шорт-листа по итогам оценки проектов кураторами (9-11 октября);

- проведение практических консультаций от кураторов лаборатории для участников шорт-листа (12 октября – 31 ноября);

- очный этап лаборатории, включающий финальный питчинг (в рамках срока с 1 декабря по 28 декабря).



Победителями по результатам питчинга (презентации кинопроектов) станут авторы четырёх проектов. Обязательным условием участия является очное присутствие на питчинге.



Впервые лаборатория «Формула пути» была проведена в 2022 году. Участие в питчинге приняли авторы 14 проектов, вошедших в шорт-лист, пять из которых подписали соглашения о сотрудничестве с продюсерскими компаниями.



