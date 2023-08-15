15 августа

14 августа

Популярное

Бурятских сценаристов приглашают на конкурс «Формула пути»

Бурятских сценаристов приглашают на конкурс «Формула пути»
Общество,  Фото:pixabay.com
Подать заявку можно до 15 сентября

Фонд поддержки регионального кинематографа Союза кинематографистов РФ открыл приём заявок участие в сценарном конкурсе – лаборатории «Формула пути» (18+) с призовым фондом 4 млн рублей. Свои сценарии могут прислать кинокомпании, а также отдельные авторы без возрастных ограничений.

Работы будут рассматриваться в следующих категориях: «Игровое полнометражное кино и сериалы», «Документальное полнометражное кино и сериалы», «Анимационное полнометражное кино и сериалы».

Подать заявку можно до 15 сентября через платформу script.moviestart.ru.

Работа лаборатории пройдет в несколько этапов:

- приём заявок, проведение открытых мастер-классов (14 августа – 15 сентября 2023 года);
- отбор участников лаборатории (16 сентября – 20 сентября);
- проведение закрытых теоретических и практических занятий для участников лаборатории (21 сентября – 8 октября);
- отбор шорт-листа по итогам оценки проектов кураторами (9-11 октября);
- проведение практических консультаций от кураторов лаборатории для участников шорт-листа (12 октября – 31 ноября);
- очный этап лаборатории, включающий финальный питчинг (в рамках срока с 1 декабря по 28 декабря).

Победителями по результатам питчинга (презентации кинопроектов) станут авторы четырёх проектов. Обязательным условием участия является очное присутствие на питчинге.

Впервые лаборатория «Формула пути» была проведена в 2022 году. Участие в питчинге приняли авторы 14 проектов, вошедших в шорт-лист, пять из которых подписали соглашения о сотрудничестве с продюсерскими компаниями.

конкурс фильм

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ покажут запрещённую Сталиным оперу
В Улан-Удэ покажут запрещённую Сталиным оперу
Общество, 15.08.2023
С постановки «Великая дружба» будет официально открыт 84-й театральный сезон в Бурятском оперном театре
Кедровый орех в Бурятии разрешат собирать только через месяц
Кедровый орех в Бурятии разрешат собирать только через месяц
Общество, 15.08.2023
Жители республики смогут ходить за ним в лес с 12 сентября
На федеральной трассе в Бурятии прошла акция «Вместе за безопасность»
На федеральной трассе в Бурятии прошла акция «Вместе за безопасность»
Общество, 15.08.2023
Её провели федеральные дорожники и сотрудники ГИБДД
В Бурятии алкоголика лишили водительских прав
В Бурятии алкоголика лишили водительских прав
Общество, 15.08.2023
Пенсионер состоит на учёте в наркодиспансере
Селенга в Улан-Удэ продолжает медленно повышаться
Селенга в Улан-Удэ продолжает медленно повышаться
Общество, 15.08.2023
Она поднялась выше поймы уже на 16 сантиметров
«Просто ужас»: На севере Бурятии автомобилисты ездят по убитой дороге
«Просто ужас»: На севере Бурятии автомобилисты ездят по убитой дороге
Общество, 15.08.2023
Её состояние усугубилось из-за большегрузов и дождей
В Бурятии переменная облачность
В Бурятии переменная облачность
Общество, 15.08.2023
В столице республики осадков не прогнозируется 
В Бурятии два села несколько месяцев утопали в мусоре
В Бурятии два села несколько месяцев утопали в мусоре
Общество, 14.08.2023
За невывезенные отходы местным жителям вернули 205 тысяч рублей
В селе в Бурятии дети рискуют покалечиться прямо на школьном стадионе
В селе в Бурятии дети рискуют покалечиться прямо на школьном стадионе
Общество, 14.08.2023
Местные жители переживают, что ребятишки упадут с бетонных плит и убьются
В Кабанском районе Бурятии состоится фермерский фестиваль
В Кабанском районе Бурятии состоится фермерский фестиваль
Общество, 14.08.2023
Гостям представят свежие молочные, мясные продукты, овощи, фрукты, кондитерские изделия и др.

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^