На ней представлены работы художника, вдохновлённые гуннской культурой
Сегодня в Улан-Удэ презентуют работы известного художника-керамиста Чингиса Базарова. Мероприятие начнётся в 15.00 в музее истории Бурятии имени Хангалова.
27 июля в музее открылась персональная выставка художника в рамках выставки «Стиль и образы гуннов» (0+).
- На выставке представлены работы художника, вдохновлённые гуннской культурой. Работы исполнены из природных материалов, обожжены в специальной печи для дровяного обжига, которая максимально раскрывает натуральную фактуру керамики благодаря высокой температуре открытого пламени, - сообщили в пресс-службе Национального музея Бурятии
Чингис Базаров родился в 1978 году в Ленинграде. Окончил Санкт-Петербургскую художественно-промышленную академию имени Штиглица (отделение керамики и стекла). С 2003 года член Союза художников России. Постоянный участник всероссийских выставок с 2001 года.
Чингис Базаров работает в различных техниках. В 2007-2009 гг. он совместно с Валентином Базаровым участвовал в оформлении интерьеров Русского драматического театра имени Бестужева в Улан-Удэ.
В 2015 году создал керамическое панно для фасада Первого музея славянской мифологии в Томске.
В 2018 году совместно с художниками Монголии и Китая участвовал в международном проекте «Шелковый путь. Керамическое искусство» в городе Цзиндэчжэнь.
В 2020 году активно занялся технологией дровяного обжига керамики: построил в Томске печь анагама для дровяного обжига керамики по японской технологии.
В 2022 году построил горн для дровяного обжига керамики на Иволгинском (Гуннском) городище. Сейчас живет и работает в Томске.
Выставка будет длиться до 17 сентября в музее истории Бурятии.
Возрастное ограничение 0+
В Улан-Удэ проходит выставка художника-керамиста Чингиса Базарова
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