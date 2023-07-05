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Выставка «Красивая страна Монголия» откроется в Улан-Удэ

Выставка «Красивая страна Монголия» откроется в Улан-Удэ
Общество, 
Там можно будет увидеть около 60 произведений живописи и графики

14 июля в Художественном музее имени Сампилова в Улан-Удэ откроется выставка «Красивая страна Монголия». В экспозиции будут представлены около 60 произведений живописи и графики членов Союза художников Монголии.

- Выставка покажет жителям Бурятии яркую панораму искусства Монголии. Современные профессиональные художники Монголии в своём творчестве сочетают традиционное орнаментальное искусство, мотивы религиозной живописи танка, а также специфические стилевые явления (монгол зураг, суровый стиль, «метаисторический экспрессионизм»), - сообщили в музее.

Союз художников Монголии – крупнейшая национальная художественная организация. Была основана в 1942 году. Насчитывает более 500 членов и имеет секции живописи, графики, скульптуры, монументального и декоративно-прикладного искусства.

Выставка будет работать с 14 июля по 3 сентября.


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выставка Монголия

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