Центральную часть Гусиноозёрска благоустроят на 100 миллионов рублей

Работы стартуют этим летом



На эту сумму в Гусиноозёрске создадут по-настоящему комфортное и современное пространство в самом центре города. Обновлённая территория вместит в себя амфитеатр, три уникальных арт объекта, различные площадки для сообществ и многое другое. Напомним, проект благоустройства улицы Ленина под названием «По волнам Селенги» стал победителем всероссийского конкурса по созданию комфортной городской среды нацпроекта «Жилье и городская среда».



По проекту пространство будет разделено на три зоны: центральная городская площадь, территория вдоль коммерческих объектов и площадь у торгово-выставочного центра.



- На территории будет оптимизировано парковочное пространство, также будут созданы все условия для безопасного пешеходного транзита в центре города. То есть на тротуарах планируется высадка защитного от транспорта озеленения. В целом, на всей территории будет сделан большой упор на озеленение, и это придаст ей привлекательный облик. Также по проекту планируется установка очень интересных арт-объектов. К примеру, на центральной городской площади будет размещена стела с образом озера и гусей, так как гуси являются символом города, - рассказала начальник центра компетенций по вопросам городской среды Бурятии Ирина Ахандаева.



Работы по благоустройству центральной части города стартуют этим летом. Обновить территорию планируют за два года.



