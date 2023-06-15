Работы стартуют этим летом
На эту сумму в Гусиноозёрске создадут по-настоящему комфортное и современное пространство в самом центре города. Обновлённая территория вместит в себя амфитеатр, три уникальных арт объекта, различные площадки для сообществ и многое другое. Напомним, проект благоустройства улицы Ленина под названием «По волнам Селенги» стал победителем всероссийского конкурса по созданию комфортной городской среды нацпроекта «Жилье и городская среда».
По проекту пространство будет разделено на три зоны: центральная городская площадь, территория вдоль коммерческих объектов и площадь у торгово-выставочного центра.
- На территории будет оптимизировано парковочное пространство, также будут созданы все условия для безопасного пешеходного транзита в центре города. То есть на тротуарах планируется высадка защитного от транспорта озеленения. В целом, на всей территории будет сделан большой упор на озеленение, и это придаст ей привлекательный облик. Также по проекту планируется установка очень интересных арт-объектов. К примеру, на центральной городской площади будет размещена стела с образом озера и гусей, так как гуси являются символом города, - рассказала начальник центра компетенций по вопросам городской среды Бурятии Ирина Ахандаева.
Работы по благоустройству центральной части города стартуют этим летом. Обновить территорию планируют за два года.
Центральную часть Гусиноозёрска благоустроят на 100 миллионов рублей
Общество, Фото:
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Работы стартуют этим летом
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