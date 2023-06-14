Работы на объекте начались на два месяца позже установленных
В селе Баянгол Закаменского района Бурятии подрядная организация затягивает сроки возведения детского сада. На сегодняшний день на строительной площадке рабочие выполнили только устройство котлована и приступили к возведению фундамента здания. Однако завершить строительство объекта необходимо до конца года. По словам начальника управления капитального строительства Бурятии Анатолия Урбанова, если в ближайшее время на объекте не будут усилены темпы работ, контракт с подрядной организацией будет расторгнут.
Как сообщает УКС, подрядчик срывает сроки выполнения работ по возведению детсада. По условиям контракта рабочие должны были приступить к строительству здания ещё в марте, но по факту работы на объекте начались только в конце мая. В связи с этим, возникают опасения успеют ли строители в срок ввести объект в эксплуатацию.
- Наши специалисты в ежедневном режиме будут мониторить ситуацию на объекте. В зависимости от результата работы подрядчика мы примем решение– продолжать работу с этой фирмой или же расторгать контракт. Если контракт с организацией будет расторгнут, она попадает в реестр недобросовестных поставщиков и в течение двух лет не будет допущена к участию в торгах. Мы постараемся оперативно принять решение, чтобы до конца года объект был достроен, - отметил Анатолий Урбанов.
Отметим, новое образовательное учреждение будет одноэтажным и рассчитано на 80 мест. Здание будет состоять из семи блоков, которые вместят в себя 4 групповых помещения на 20 детей и пищеблок. Стоимость строительства составит порядка ста миллионов рублей.
В Бурятии могут расторгнуть контракт по строительству детсада
Общество, Фото:
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