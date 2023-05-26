Осуждённым пожелали успешно сдать экзамены
В СИЗО №1 для выпускников вечерней (сменной) общеобразовательной школы № 14 города Улан-Удэ состоялся последний звонок.
Напутствия, поздравления и пожелания от учителей и администрации школы прозвучали в адрес одного несовершеннолетнего и трёх осуждённых отряда хозяйственного обслуживания учреждения.
Педагоги пожелали им успешно сдать экзамены, получить хорошую, востребованную профессию и побыстрее оказаться дома с родными и близкими. Выпускники в свою очередь поблагодарили учителей за их труд, сообщает пресс-служба УФСИН по Бурятии.
В улан-удэнском СИЗО прозвенел последний звонок
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Осуждённым пожелали успешно сдать экзамены
Малыши до 2 лет посоревнуются в преодолении дистанции
Верующие могут принести с собой подношения
В республике местами мокрый снег
Выставка откроется в художественном музее имени Ц.С. Сампилова
В её рамках в городе проведут спортивное мероприятие «Путь к здоровью»
В областной столице состоится турнир по художественной гимнастике памяти абсолютной чемпионки мира
Учащиеся и их семьи примут участие в историческом квесте
Граждан проконсультируют адвокаты и нотариусы республики
Проект плана празднования собираются утвердить в июне
Представитель республики показал 29 результат
Фестиваль пройдёт в начале июля
Музеи Бурятии принимают участие в фестивале «Маёвка-2023»
Определены победители конкурса профессионального мастерства «Учитель-дефектолог»
Гран-при выиграла представительница детского сада «Чебурашка»