В улан-удэнском СИЗО прозвенел последний звонок

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Осуждённым пожелали успешно сдать экзамены



В СИЗО №1 для выпускников вечерней (сменной) общеобразовательной школы № 14 города Улан-Удэ состоялся последний звонок.



Напутствия, поздравления и пожелания от учителей и администрации школы прозвучали в адрес одного несовершеннолетнего и трёх осуждённых отряда хозяйственного обслуживания учреждения.



Педагоги пожелали им успешно сдать экзамены, получить хорошую, востребованную профессию и побыстрее оказаться дома с родными и близкими. Выпускники в свою очередь поблагодарили учителей за их труд, сообщает пресс-служба УФСИН по Бурятии.

