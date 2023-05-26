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В улан-удэнском СИЗО прозвенел последний звонок

В улан-удэнском СИЗО прозвенел последний звонок
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Осуждённым пожелали успешно сдать экзамены

В СИЗО №1 для выпускников вечерней (сменной) общеобразовательной школы № 14 города Улан-Удэ состоялся последний звонок.

Напутствия, поздравления и пожелания от учителей и администрации школы прозвучали в адрес одного несовершеннолетнего и трёх осуждённых отряда хозяйственного обслуживания учреждения.

Педагоги пожелали им успешно сдать экзамены, получить хорошую, востребованную профессию и побыстрее оказаться дома с родными и близкими. Выпускники в свою очередь поблагодарили учителей за их труд, сообщает пресс-служба УФСИН по Бурятии. 
СИЗО УФСИН

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