В Улан-Удэ представили варианты преображения парка у Мемориала Победы









В варианте 2 (рекреационная зона) будут сохранены существующий «Сад камней» и смотровая площадка. В варианте 2 (рекреационная зона) будут сохранены существующий «Сад камней» и смотровая площадка.









Голосование продлится до 31 мая на платформе https://03.gorodsreda.ru/ с авторизацией на «Госуслугах». Принять участие в голосовании могут все горожане старше 14 лет.



Реконструкция общественной территории будет произведена в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».

Голосование продлится до 31 мая на платформе https://03.gorodsreda.ru/ с авторизацией на «Госуслугах». Принять участие в голосовании могут все горожане старше 14 лет.Реконструкция общественной территории будет произведена в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».

В Улан-Удэ продолжается онлайн-голосование по выбору общественной территории, которая будет реконструирована. Отдать свой голос можно либо за сквер «Радуга», либо за парковую территорию, прилегающую к Мемориалу Победы.В случае, если победит второй вариант , выбирать, как он преобразится, будут из двух дизайн-проектов. Это будет либо памятное место «Дети войны», либо рекреационная зона.Общее у обоих – обустройство пруда, строительство кафе, устройство парковок, а также велодорожек.- Есть и существенные различия между концепциями. Так, один вариант предполагает размещение рекреационной зоны на месте школы, которую снесут. Другой вариант предусматривает размещение на месте старой школы памятного места «Дети войны», его эскиз разработал скульптор и архитектор Вячеслав Бухаев, - рассказал начальник отдела городского дизайна комитета по архитектуре и градостроительству Даши Анчиров.В варианте №1 (памятное место «Дети войны») планируется размещение детской площадки с качелями и батутами, устройство зелёной зоны на месте «Сада камней» и смотровой площадки с северной стороны парка.