В Улан-Удэ навели порядок в «трамвайном сквере»

Сотрудники МУП «Управление трамвая» вышли на субботник
Сотрудники МУП «Управление трамвая» в Улан-Удэ убрали территорию вокруг диспетчерской на ПОШ, в районе остановки «Бурятский научный центр».
- Мы где-то на какой-то карте увидели, что этот участок именуется трамвайным сквером. Достоверной информации этому у нас нет, но название нравится, - рассказали в МУП «Управление трамвая».
Сотрудники покрасили деревья, убрали старую листву, подмели мусор. Когда потеплеет, обещают высадить цветы в клумбах.
Как сообщал «Байкал-Daily», в Улан-Удэ проходит месячник чистоты. В столице Бурятии недавно ликвидировали семь стихийных свалок
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