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В Улан-Удэ осуждённым рассказали о семейных ценностях

В Улан-Удэ осуждённым рассказали о семейных ценностях
Общество,  Фото:pixabay.com.
Лекцию провела заведующая ЗАГС

В исправительной колонии№ 8 прошла лекция-консультация о семейных отношениях. Её провела заведующая ЗАГС Улан-Удэ Оксана Жамбалова.

-На лекции осуждённым довели информацию о документах, необходимых для заключения брака, рассказали о поддержании стабильных семейных отношений для сохранения полноценной ячейки общества и повышения демографии России, - сообщает пресс-служба УФСИН по Бурятии.

Мероприятие проведено для взаимодействия с институтами гражданского общества, в рамках занятий Школы подготовки осуждённых к освобождению.
УФСИН ЗАГС

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