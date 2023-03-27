Лекцию провела заведующая ЗАГС
В исправительной колонии№ 8 прошла лекция-консультация о семейных отношениях. Её провела заведующая ЗАГС Улан-Удэ Оксана Жамбалова.
-На лекции осуждённым довели информацию о документах, необходимых для заключения брака, рассказали о поддержании стабильных семейных отношений для сохранения полноценной ячейки общества и повышения демографии России, - сообщает пресс-служба УФСИН по Бурятии.
Мероприятие проведено для взаимодействия с институтами гражданского общества, в рамках занятий Школы подготовки осуждённых к освобождению.
В Улан-Удэ осуждённым рассказали о семейных ценностях
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