Сотрудник колонии встретился с улан-удэнскими школьниками

Общество, Фото: УФСИН по Бурятии

Старшеклассникам рассказали об учёбе в ведомственных вузах



Сотрудник улан-удэнской исправительной колонии №7 Станислав Буяхаев встретился с учениками выпускных классов школы № 19.



- Ученикам рассказали о порядке приёма на обучение в ведомственные вузы ФСИН России, о преимуществах и условиях обучения, о предоставляемых гарантиях, а также о прохождении службы в уголовно-исполнительной системе. Выпускники внимательно слушали, а после задали интересующие их вопросы, - сообщает пресс-служба УФСИН по Бурятии.

