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Сотрудник колонии встретился с улан-удэнскими школьниками

Сотрудник колонии встретился с улан-удэнскими школьниками
Общество,  Фото:УФСИН по Бурятии
Старшеклассникам рассказали об учёбе в ведомственных вузах

Сотрудник улан-удэнской исправительной колонии №7 Станислав Буяхаев встретился с учениками выпускных классов школы № 19.

- Ученикам рассказали о порядке приёма на обучение в ведомственные вузы ФСИН России, о преимуществах и условиях обучения, о предоставляемых гарантиях, а также о прохождении службы в уголовно-исполнительной системе. Выпускники внимательно слушали, а после задали интересующие их вопросы, - сообщает пресс-служба УФСИН по Бурятии. 
УФСИН школьники

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