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ЕР: Для жителей новых регионов доступны все социальные льготы

ЕР: Для жителей новых регионов доступны все социальные льготы
Общество,  Фото:пресс-служба «Единой России»
С 1 марта 2023 года жителям Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей станут доступны меры социальной поддержки, соответствующие законодательству РФ

Согласно российским законам будет осуществлён перерасчёт пенсий и пенсионных выплат. В случае если сумма пенсии после перерасчёта снизится, получателю установят региональную доплату. Об этом пишет rostovgazeta.ru.

Подать документы для оформления пенсии можно до 29 февраля 2024 года. Это могут сделать лица, проживающие в новых регионах, и те, кто выехал из них. Об этом сказал координатор направления «Хорошая работа — достаток в доме» народной программы «Единой России», заместитель руководителя думской фракции партии Андрей Исаев.

Чтобы установить меры соцподдержки, жителям новых регионов достаточно представить документы на украинском языке. Если же граждане не смогут документально подтвердить свой стаж, то специалисты региональных межведомственных комиссий без бумаг сделают это сами.

Кроме того, в российское законодательство переведут тех граждан, которые признаны инвалидами.

Исаев уточнил, что пенсии для жителей новых регионов задним числом рассчитаны в баллах, начиная с 2022 года. Для расчёта решено использовать среднюю зарплату и взять в качестве основы её размер в соседних регионах. К примеру, в Крыму средняя зарплата составляет 37315 рублей. Соответственно, такая же сумма будет в Херсонской и Запорожской областях. Для ЛНР и ДНР ориентиром служит Ростовская область, где средняя зарплата равняется 40183 рублям.

Льготы будут доступны и тем, кто признан пострадавшим от радиационного воздействия, а также принимавшим участие в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Имеющие статус почётного донора Украины будут приравнены к награждённым нагрудным знаком «Почётный донор РФ».

Как сообщает сайт er.ru, в новых регионах к единообразию приводят и законодательство в области здравоохранения. В связи с этим Госдума приняла законопроект в первом чтении об охране здоровья и обращении лекарственных средств.

Также запущена интеграция в образовательной сфере. Сейчас идёт урегулирование признания учёных степеней и званий, которые ранее были получены жителями ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

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