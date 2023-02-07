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Студенты ссузов Бурятии провели турнир по волейболу

Студенты ссузов Бурятии провели турнир по волейболу
Общество,  Фото:пресс-служба минобразования РБ
В соревнованиях участвовало 12 команд

2 февраля в Бурятии прошёл турнир по волейболу среди студентов профессиональных образовательных организаций в поддержку военнослужащих, проходящих службу на СВО. Соревнования проводились в стенах Бурятского республиканского информационно-экономического техникума.

В турнире приняли участие 12 команд: 6 команд юношей (Бурятский республиканский информационно-экономический техникум, Бурятский республиканский педагогический колледж, Байкальский колледж недропользования, Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики, Байкальский колледж туризма и сервиса, Бурятский республиканский техникум автомобильного транспорта) и 6 команд девушек (Бурятский республиканский информационно-экономический техникум, Бурятский республиканский педагогический колледж, Улан-Удэнский торгово-экономический техникум, Байкальский колледж туризма и сервиса, Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики, Колледж традиционных искусств народов Забайкалья).

Как сообщает пресс-служба министерства образования РБ, в ходе упорной борьбы места распределились следующим образом. У юношей первое место занял БРПК. На втором месте – БРИЭТ. Третьими стали ребята из БКН.

Среди девушек победу праздновала команда БРПК. Второе место завоевал БРИЭТ. Третье место досталось спортсменкам из ТЭТ.

Отдельно были награждены игроки, показавшие высокий уровень игры в течение всего турнира, они были отмечены специальными призами спонсоров турнира.

- Участники соревнований собрали финансовую и материальную помощь, а также символический волейбольный мяч с подписями и пожеланиями нашим военнослужащим. Все было передано руководителю регионального отделения всероссийского движения «Золотые руки ангела», - рассказала главный организатор турнира – руководитель физического воспитания БРИЭТ Елена Цыремпилова.

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