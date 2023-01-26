Обучение проводила четверокурсница
16 студентов Байкальского многопрофильного колледжа усвоили навыки оказания сердечно-лёгочной реанимации (СЛР). Мероприятие прошло в рамках проекта «Запусти сердце».
Занятия проводила студентка 4 курса Снежана. Она продемонстрировала на манекене-тренажёре алгоритмы проведения сердечно-лёгочной реанимации и научила укладывать пострадавшего в устойчивое боковое положение. В импровизированной сценке ребята оказывали помощь манекену.
- Каждый из нас надеется, что ему не придётся проводить реанимационные мероприятия или оказывать экстренную медицинскую помощь пострадавшему, однако от подобных случаев никто не застрахован. В экстренных ситуациях первую помощь нужно оказывать очень быстро и правильно. Лишь тогда есть шансы на возвращение человека к жизни, - отметили в Территориальном центре медицины катастроф.
Постижение основ сердечно-лёгочной реанимации и овладение практическими навыками дают реальный шанс спасти человеческую жизнь, подытожили медики.
В Улан-Удэ студентов научили оказывать сердечно-лёгочную реанимацию
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