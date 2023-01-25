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В Бурятии простятся с погибшим на СВО 42-летним добровольцем

В Бурятии простятся с погибшим на СВО 42-летним добровольцем
Общество, 
Он дважды ездил на спецоперацию на Украине

В четверг, 26 января, в Бурятии проводят в последний путь 42-летнего Алексея Шендрика, который погиб во время спецоперации на Украине четыре месяца назад, 26 сентября. Траурный митинг и прощание состоятся на площади в посёлке Нижние Тальцы в Заиграевском районе. Начало – в 13:00, сообщается в группе «Заиграево-инфо.24/7».

Алексей родился в Нижних Тальцах 23 апреля 1980 года. В 1996-ом окончил Талецкую среднюю школу. После школы ушёл в армию. С 1998-го по 2000-й служил в погранвойсках в Приморском крае.

После армии вернулся в родной посёлок. В 2008 году женился. В последние годы работал вахтовым методом. 

С мая по июнь Алексей  участвовал в СВО, а в сентябре 2022-го повторно поехал туда добровольцем. 

У нашего земляка остались двое несовершеннолетних детей. 

смерть

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