В Бурятии простятся с погибшим на СВО 42-летним добровольцем

Он дважды ездил на спецоперацию на Украине
В четверг, 26 января, в Бурятии проводят в последний путь 42-летнего Алексея Шендрика, который погиб во время спецоперации на Украине четыре месяца назад, 26 сентября. Траурный митинг и прощание состоятся на площади в посёлке Нижние Тальцы в Заиграевском районе. Начало – в 13:00, сообщается в группе «Заиграево-инфо.24/7».
Алексей родился в Нижних Тальцах 23 апреля 1980 года. В 1996-ом окончил Талецкую среднюю школу. После школы ушёл в армию. С 1998-го по 2000-й служил в погранвойсках в Приморском крае.
После армии вернулся в родной посёлок. В 2008 году женился. В последние годы работал вахтовым методом.
С мая по июнь Алексей участвовал в СВО, а в сентябре 2022-го повторно поехал туда добровольцем.
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