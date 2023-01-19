В УФСИН по Бурятии обсудили развитие добровольчества





В УФСИН России по Бурятии состоялся круглый стол по вопросу реализации плана мероприятий ФСИН России по развитию добровольчества в 2023 году.В заседании приняли участие представители министерства спорта и молодёжной политики республики, руководитель молодёжного центра Бурятии Замбал Санжиев и руководитель ресурсного центра добровольчества «Добродом» Дарима Жигжитова, а также заместители исправительных учреждений по воспитательной работе и сотрудники, входящие в состав Совета молодых специалистов.Участники встречи обсудили план реализации мероприятий ФСИН России по развитию добровольчества в 2023 году, утверждённый директором ФСИН России, мероприятия патриотического и волонтёрского направления, проводимые в регионе.По итогам мероприятия было принято решение подготовить совместный план мероприятий по реализации волонтёрских проектов и инициатив на территории республики, как среди личного состава, так и среди осуждённых, отбывающих наказание в исправительных учреждениях региона, сообщили в пресс-службе республиканского УФСИН.