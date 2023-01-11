В Улан-Удэ «трудные» подростки расписали сумки рисунками соёмбо





В Улан-Удэ несовершеннолетние, состоящие на учёте в уголовно-исполнительной инспекции, участвовали в мастер-классе по росписи экосумки. Мероприятие провели педагоги дома творчества «Форус».Ребят научили наносить рисунок на ткань с использованием специальных акриловых красок, после чего каждый из них нарисовал на сумке соёмбо - традиционный символ Бурятии, представляющий собой изображение луны, солнца и очага.Расписанные подростками сумки были переданы постояльцам Улан-Удэнского комплексного центра социального обслуживания населения «Доверие» в качестве подарков на Рождество Христово.Также состоялась встреча подростков с депутатом Государственной Думы Николаем Будуевым. Он провёл с ребятами беседы профилактического и патриотического характера, сообщили в пресс-службе УФСИН по Бурятии.