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В Улан-Удэ «трудные» подростки расписали сумки рисунками соёмбо

В Улан-Удэ «трудные» подростки расписали сумки рисунками соёмбо
Общество,  Фото:УФСИН по Бурятии
Также они встретились с депутатом Госдумы

В Улан-Удэ несовершеннолетние, состоящие на учёте в уголовно-исполнительной инспекции, участвовали в мастер-классе по росписи экосумки. Мероприятие провели педагоги дома творчества «Форус».

Ребят научили наносить рисунок на ткань с использованием специальных акриловых красок, после чего каждый из них нарисовал на сумке соёмбо - традиционный символ Бурятии, представляющий собой изображение луны, солнца и очага.


Расписанные подростками сумки были переданы постояльцам Улан-Удэнского комплексного центра социального обслуживания населения «Доверие» в качестве подарков на Рождество Христово.

Также состоялась встреча подростков с депутатом Государственной Думы Николаем Будуевым. Он провёл с ребятами беседы профилактического и патриотического характера, сообщили в пресс-службе УФСИН по Бурятии. 
дети

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