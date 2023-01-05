В Улан-Удэ для осуждённых провели новогоднее представление

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Концерт устроили другие осуждённые



Колонии-поселении № 3 в Улан-Удэ, для осуждённых, отбывающих наказание в исправительном учреждении, прошло новогоднее представление.



Концерт провели осуждённые, входящие в состав кружка художественной самодеятельности. Они исполнили для зрителей песни под аккомпанемент гитары и баяна, продемонстрировали сцены из известных фильмов российского кинематографа.



С наступившим Новым годом присутствующих поздравил Дед Мороз, который провёл весёлые конкурсы с призами и подарками, сообщает пресс-служба УФСИН по Бурятии.

