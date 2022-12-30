Валентина Николаевна Сидякина около 30 лет проработала в воспитательной колонии
Сотрудники улан-удэнской исправительной колонии №7 поздравили с 85-летним юбилеем и наступающим Новым Годом пенсионера уголовно-исполнительной системы, ветерана труда Валентину Николаевну Сидякину.
От имени руководства исправительного учреждения они вручили подарок и пожелали крепкого здоровья, долгих лет жизни и счастья в наступающем году.
Валентина Николаевна отработала около 30 лет в должности старшего инженера производственной службы Улан-Удэнской воспитательной колонии, сообщает пресс-служба УФСИН по Бурятии.
Дед Мороз и Снегурочка поздравили жительницу Улан-Удэ с 85-летием
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