Не все осуждённые в Улан-Удэ обеспечены вещевым имуществом













Исполняющий обязанности прокурора республики Михаил Филичев с участием Бурятской прокуратуры по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях, специалистов контролирующих органов проверил деятельность исправительной колонии № 8.- Осмотрены общежития осуждённых, столовая и производственные объекты колонии. Проведён приём осуждённых по личным вопросам, - сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.Установлено, что вопреки закону не все лица, отбывающие наказание, обеспечены вещевым имуществом, работающие – средствами индивидуальной защиты. Кроме того, выявлены нарушения закона о пожарной безопасности, а также санитарных правил и норм.В ходе проверки нарушения законодательства частично устранены.Начальнику УФСИН по республике внесено прокурорское представление, которое находится на рассмотрении.Устранение нарушений контролируется прокуратурой республики.