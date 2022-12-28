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Не все осуждённые в Улан-Удэ обеспечены вещевым имуществом

Не все осуждённые в Улан-Удэ обеспечены вещевым имуществом
Общество,  Фото:прокуратура РБ
Нарушение выявила прокурорская проверка

Исполняющий обязанности прокурора республики Михаил Филичев с участием Бурятской прокуратуры по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях, специалистов контролирующих органов проверил деятельность исправительной колонии № 8.

- Осмотрены общежития осуждённых, столовая и производственные объекты колонии. Проведён приём осуждённых по личным вопросам, - сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.



Установлено, что вопреки закону не все лица, отбывающие наказание, обеспечены вещевым имуществом, работающие – средствами индивидуальной защиты. Кроме того, выявлены нарушения закона о пожарной безопасности, а также санитарных правил и норм.

В ходе проверки нарушения законодательства частично устранены.

Начальнику УФСИН по республике внесено прокурорское представление, которое находится на рассмотрении.

Устранение нарушений контролируется прокуратурой республики.

прокуратура УФСИН

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