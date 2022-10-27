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Борцы Бурятии встретятся на первенстве в Улан-Удэ

Борцы Бурятии встретятся на первенстве в Улан-Удэ
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
За награды будут бороться юниоры до 21 года

С 4 по 5 ноября в Улан-Удэ пройдёт первенство Бурятии по вольной борьбе среди юниоров до 21 года. Соревнования проведут в спортивном зале борьбы республиканской специализированной детско-юношеской школе олимпийского резерва (Борсоева, 7а).

Как сообщает федерация спортивной борьбы РБ, первенство состоится в весовых категориях: 57 кг, 61 кг, 65 кг, 70 кг, 74 кг, 79 кг, 86 кг, 92 кг, 97 кг и 125 кг.

Программа соревнований

4 ноября
14:00-16:00 - Мандатная комиссия
16:00-16:30 - Совещание судей и представителей команд
16:30-17:00 - Жеребьёвка во всех весовых категориях

5 ноября
8:30-9:00 - Медицинский осмотр и взвешивание
11:00-14:00 - Предварительные и полуфинальные поединки во всех весовых категориях
14:00-14:30 - Торжественная церемония открытия
14:30-17:00 - Финальные поединки за 3-5 места, 1-2 места. Награждение призёров и победителей

Возрастное ограничение 6+
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