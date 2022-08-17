В Улан-Удэ идут работы по приведению в порядок зелёных насаждений

В Улан-Удэ продолжается комплексная работа с зелёными насаждениями, которая стартовала с 2019 года. Ранее более 20 лет за деревьями не осуществлялся комплексный уход, хотя многие деревья и кустарники необходимо было менять, подрезать, сажать новые.Для эффективности работ в 2020 году был создан научно-технический совет по комплексному озеленению города, в состав которого вошли ведущие учёные и специалисты по лесоводству и ландшафтному дизайну и др.Специалисты «Городского лесничества» ведут реестр деревьев и кустарников на территории города. К растениям подходят комплексно: сначала обследуют совместно с научно-техническим советом и выявляют аварийные, свисающие ветки обрезают, сухостой убирают, а также активно высаживают новые саженцы, ухаживают за ними.Сейчас в городе удаляют аварийные тополя, поражённые болезнями, вредителями, которые имеют расщепления коры, болеют раковыми заболеваниями и потенциально опасны для горожан.– Линейные насаждения – одновозрастные, соответственно если среди них есть несколько засохших старых деревьев, то это уже говорит о том, что нужно демонтировать все деревья. Тополь неустойчивая к ветровальной нагрузке порода, если не удалять подобные аварийные деревья, то возникает серьёзная угроза жизни, здоровью, имуществу горожан, – сказала Елена Коновалова, директор центра ландшафтного дизайна БГСХА, доцент кафедры лесоводства и лесоустройства. – Это система озеленения, мы же меняем инженерные трубы по мере необходимости. У нас разработанная с городом нормативная база, согласно которому деревья нужно менять по мере необходимости.Учёные выезжают на места и проводят оценку состояния деревьев перед удалением.– Например, сквер вблизи Гостиных рядов. В октябре предыдущего года мы осмотрели 42 бальзамических тополя в сквере. Средний возраст деревьев составляет 55-60 лет. Жизненное состояние в целом характеризуется как повреждённое. У 76% деревьев наблюдается нарушения развития кроны и усыхание ветвей вследствие поражённости инфекционными патологиями стволов и других факторов. Мы рекомендовали произвести замену таких деревьев, – отметила Елена Коновалова.Второе важное направление – формовка и омолаживание крон у «зелёных лёгких» нашего города.– Правильная обрезка повышает жизнеспособность и декоративность растений, а также продлевает срок их безопасной службы. У зелёных насаждений начинается активный рост побегов, они становятся безопасны для окружающих, более устойчивы к вредителям, – рассказала директор МБУ «Городское лесничество» Виктория Утёсова.При этом результаты видны не сразу. В первый год дерево только набирает свою силу, а на второй и третий год становится уже более пышным, выглядит аккуратно и эстетично.– Это тот максимум, который позволяет эксплуатировать тополя максимально безопасно настолько, насколько это возможно. Естественно, деревья уже необходимо менять в силу их возраста, влияния различных факторов, поражения вредителями и болезнями. Работа будет проводиться постепенно. Наша цель – продлить жизнедеятельность дерева, сохранив его безопасность, – добавила Виктория Утёсова.Чтобы включить конкретный адрес в реестр обработки деревьев, необходимо оставить заявку на сайте «Активный горожанин» или позвонить в МБУ «Городское лесничество» по телефону 46-76-83, либо в свою управляющую компанию, если деревья находятся вблизи многоквартирного дома. После обращения специалисты проведут оценку по жизнеспособности и безопасности деревьев, а после примут решение по подрезке крон. Об этом сообщает управление по информационной политике Улан-Удэ.