В Иркутске ушла из жизни автор «Бабра» и «Белого старца»

Общество, Фото: пресс-служба минкультуры Иркутской области

На 65-м году жизни скончалась скульптор Наталья Алексеевна Бакут



В Иркутской области ушла из жизни скульптор Наталья Алексеевна Бакут. Созданная ею скульптура «Белый старец» стала культовым объектом посёлка Аршан в Бурятии.



- Уход Натальи Алексеевны Бакут, стал невосполнимой потерей для профессионального сообщества и в целом сферы культуры. Многие знали её как выдающегося скульптора, чьи произведения стали прямым олицетворением не только Иркутска, но и региона. Скульптура «Бабр» стал, пожалуй, самым популярным фотообъектом и местом встреч иркутян, гостей города. «Айболит» у ветеринарной клиники встречает доброй улыбкой и уже одним видом дарит надежду своим пациентам, - сообщает пресс-служба министерства культуры и архивов Иркутской области.



Наталья Бакут получила большую известность как художник-камнерез, отмечена многими наградами, в том числе орденами «А.К. Денисова-Уральского» и «Михаила Перхина». За два десятилетия она создала Иркутскую камнерезную школу, благодаря этому Иркутск признан камнерезным центром России, наряду с Санкт-Петербургом и Екатеринбургом.



Благодаря усилиям Натальи Бакут, её мужа Валерия Крюкова и сподвижников организована большая музейно-выставочная работа в Иркутске связанная с популяризацией камнерезного искусства и Байкальского региона.



Проститься с Натальей Алексеевной можно 6 июля с 14:00 до 15:00 в ритуальном зале Иркутска на бульваре Гагарина. Также в этот день можно отдать дань памяти у скульптуры «Бабр» (130-й квартал), где будет установлен венок её автору от благодарных иркутян.

