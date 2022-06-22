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В Бурятии военные замаскировали район площадью 5 кв. км

В Бурятии военные замаскировали район площадью 5 кв. км
Общество,  Фото:pixabay.com
Специалисты РХБ защиты тренировались скрывать войска дымовой завесой

На полигоне «Онохой» в Бурятии специалисты войск радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты Восточного военного округа скрыли свои войска дымовой завесой в рамках тактико-специальной тренировки.

- В ходе занятий подразделения выполнили задачи по постановке аэрозольной завесы пункта управления и района дислокации войск с использованием специальных машин, оснащённых термодымовой аппаратурой, которые, в общей сложности, замаскировали район площадью в 5 квадратных километров. При этом личный состав, вооружение, военная техника и объекты военной инфраструктуры полигона оказались внутри не просматриваемой завесы и были полностью защищены от визуального и оптического обнаружения условного противника, как с земли, так и с воздуха, - сообщает пресс-служба ВВО.

Также расчёты РХБ разведки и специальной обработки провели мероприятия по локализации последствий техногенной катастрофы с отработкой вопросов дегазации и дезинфекции техники, вооружения и объектов в зоне условного заражения. Занятия проводились в комплексе с общевойсковой, медицинской и инженерной подготовкой.

К тренировке было привлечено около 200 военнослужащих, задействовано около 30 единиц вооружения и специальной техники подразделения РХБ защиты общевойскового объединения ВВО.
ВВО РХБЗ военнослужащие Бурятия тренировки

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