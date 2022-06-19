В Байкальском заповеднике поздравили с днём рождения биолога-охотоведа

Практически сорок лет Николай Володченков трудится на заповедных землях Большого Хамар-Дабана
18 июня отметил свой день рождения Николай Николаевич Володченков – биолог-охотовед, натуралист, поэт и просветитель.
Практически сорок лет Николай Николаевич трудится на заповедных землях Большого Хамар-Дабана. По Байкальскому государственному заповеднику Николай Володченков, охотовед-биолог по специальности и романтик по состоянию души, прошёл тысячи километров. Его по-настоящему огромный опыт полевых работ – это итог каждодневного труда в очень разных, порой и опасных, условиях. С ним легко и интересно и на экскурсиях, и в многодневных таёжных походах. Николай Николаевич большой знаток местной фауны и прекрасный рассказчик, который всегда поделится своими знаниями, откроет внимательным слушателям тайны байкальской природы.
Мастер-таксидермист Николай Володченков воссоздал экспозицию Музея природы Байкальского заповедника, которая когда-то пострадала во время пожара. Знания биолога и опыт в таксидермии, который он приобрёл в сувенирной мастерской Катангского коопзверопромхоза, успешно соединились – умелец создаёт не простые чучела, он «рассказывает» истории зверей и птиц. А экскурсии в Музее природы, которые проводит Николай Володченков, интересны по-особенному – это «рассказы от первого лица». Часто гости слушают его, забыв про время, искренне благодарят и приезжают снова «на встречу с лучшим Николаем Николаевичем».
Истинный любитель природы и братьев наших меньших, он занимался зимней подкормкой изюбрей и косуль, лечил и выпускал в дикую природу птиц, сбитых на автодороге, спасал новорождённых нерпят, потерявших родовую майну и блуждающих по льду Байкала. В холодное время года на экологической тропе «Кедровая аллея» Николай Николаевич подкармливает соболей и зимующих птиц. Часто соболь не убегал с кормушки, близко подпускал своего благодетеля, а птицы поджидают его, доверчиво берут корм с руки и летят за ним вдоль тропы.
- Николай Николаевич в своих рассказах о животных опирается на научные данные и личные наблюдения. Есть у Николая Николаевича ещё одно увлечение – это музыка. Он автор гимна Байкальского заповедника, записал диск, на котором есть и его авторские произведения. Николай Володченков всегда трудится – ведь столько добрых дел ждут его! Здоровья и успехов, дорогой наш друг! – поздравил его Василий Сутула, директор Байкальского заповедника.
В Байкальском заповеднике поздравили с днём рождения биолога-охотоведа
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