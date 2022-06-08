Семья спортсменов выиграла «золото» в двух классах
Семья Харчук из Бурятии, Александр и дочь Руслана, стали не только участниками чемпионата Монголии по мотокроссу, но и завоевали золотые медали соревнования. Первый международный старт принёс спортсменам небывалый успех.
- В мотоциклетном спорте Руслана с шести лет, и за это время она неоднократно побеждала на чемпионатах Дальнего Востока и Сибири. В этот раз ей не было равных в классе мотоцикла 85, - рассказал Александр Харчук.
Участниками чемпионата Монголии стали более 60 спортсменов. Сам же Александр завоевал высшую награду в классе «Ветераны А». Кстати, он является кандидатом в мастера спорта России, сообщает пресс-служба министерства спорта РБ.
Мотогонщики из Бурятии победили на чемпионате Монголии
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Он состоится 25 июня в Прибайкальском и Баргузинском районах
Заявки на её получение принимаются с 12 июня
Снег выпал в нескольких районах республики
Проект расскажет новую историю старых лодок
«Бурятия, у вас дубль!» - объявили организаторы «Студвесны»
Семья спортсменов выиграла «золото» в двух классах
Чаще всего жители интересуются правами на объект недвижимости
За нарушения деньги будут списаны с банковской карты, привязанной к мобильному приложению
Лесники получили автомобиль повышенной проходимости
Соответствующий закон приняла Госдума
Военнослужащего сопроводила домой автоколонна с флагами
Местами воздух прогреется до +27 градусов
Прокуратуру просят проверить качество благоустройства тротуаров и ремонт дороги на улице Павлова
Горожан привёл в восторг раритетный автомобиль
В столицу Бурятии приедут спортсмены из нескольких регионов