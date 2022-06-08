Мотогонщики из Бурятии победили на чемпионате Монголии

Общество, Фото: пресс-служба минспорта РБ

Семья спортсменов выиграла «золото» в двух классах



Семья Харчук из Бурятии, Александр и дочь Руслана, стали не только участниками чемпионата Монголии по мотокроссу, но и завоевали золотые медали соревнования. Первый международный старт принёс спортсменам небывалый успех.



- В мотоциклетном спорте Руслана с шести лет, и за это время она неоднократно побеждала на чемпионатах Дальнего Востока и Сибири. В этот раз ей не было равных в классе мотоцикла 85, - рассказал Александр Харчук.



Участниками чемпионата Монголии стали более 60 спортсменов. Сам же Александр завоевал высшую награду в классе «Ветераны А». Кстати, он является кандидатом в мастера спорта России, сообщает пресс-служба министерства спорта РБ.

