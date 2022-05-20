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В Бурятии проходит волонтёрский конкурс

В Бурятии проходит волонтёрский конкурс
Общество,  Фото:pixabay.com
Заявки принимаются до 25 мая

В Бурятии принимаются заявки на всероссийский конкурс лучших региональных практик поддержки волонтёрства «Регион добрых дел» 2022 года.

- Конкурс призван создать условия для устойчивого развития добровольческих инициатив в субъектах России, повысить качество жизни населения и способствовать росту числа граждан, вовлечённых в волонтёрскую деятельность, - сообщает пресс-служба молодёжного центра РБ.

Участниками регионального конкурса могут стать зарегистрированные некоммерческие организации, одним из направлений деятельности которых является содействие в вопросах развития добровольчества (волонтёрства), в том числе государственные и муниципальные учреждения.

Принять участие в конкурсе можно по направлениям:
- школьное добровольчество;
- студенческое добровольчество;
- добровольчество трудоспособного населения;
- «серебряное» добровольчество.

Приём заявок осуществляется до 25 мая на электронный адрес: [email protected] с пометкой «На конкурс».

Подробную информацию и положение можно найти на сайте молодёжного центра РБ.

Возрастное ограничение 6+
Бурятия волонтёры добровольчество конкурс

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