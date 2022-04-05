Улан-Удэ сохранил статус благоприятного для жизни города

В столице Бурятии лучше всего обстоят дела с уличной-дорожной сетью



Минстрой России опубликовал данные индекса качества городской среды в российских городах по итогам 2021 года, где Улан-Удэ вновь вошёл в число городов с благоприятной средой набрав 182 балла, сообщает комитет городского хозяйства.



Все города, для которых рассчитывался индекс качества городской среды были разделены на несколько групп в зависимости от населения. Так, Улан-Удэ попал во вторую группу – крупные города с населением от 250 тысяч до 1 млн жителей.



Индекс рассчитывается по 36 критериям, за каждый из них можно получить максимум 10 баллов. По мнению авторов исследования, в столице Бурятии лучше всего обстоят дела с улично-дорожной сетью - город получил 38 баллов из 60, а также общегородским пространством и общественно-деловой инфраструктурой и прилегающими пространствами - Улан-Удэ здесь набрал по 37 баллов из 60 возможных.



Лидерами среди городов с аналогичным населением до 1 млн по набранным баллам стали - Тюмень (233), Грозный (233) и Сочи (229). Соседние Иркутск и Чита набрали по 183 и 181 балла соответственно.



Отмечается, что по итогам 2020 года Улан-Удэ набрал 181 балл, а годом ранее становился населенным пунктом с неблагоприятной средой набрав всего 151 при «проходном» в 180 баллов.