В Улан-Удэ ведущие солисты оперного театра исполнят романсы на выставке

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8 февраля в Национальном музее Бурятии состоится концерт, приуроченный к закрытию выставки «Серебряный век ювелиров» из собрания Государственного исторического музея.На выставке представлены более 250 предметов ювелирного искусства России второй половины ХIХ и начала ХХ столетия. Среди исторических экспонатов есть редкие, например, портсигар Великого князя Константина Романова. Князь был разносторонне развитым человеком - гвардейский и морской офицер, он писал стихи, музыку, играл на пианино. Известно, что композитор Петр Чайковский написал шесть романсов на его стихи.Для посетителей концерта-романса прозвучат эти и другие произведения русских классиков: М.Глинки, Н.Римского-Корсакова, М.Мусоргского, С.Рахманинова, К.Вильбоа в исполнении ведущих солистов Бурятского академического театра оперы и балета.Гостям вечера будет проведена экскурсия по выставке «Серебряный век ювелиров России», сообщает пресс-служба музея.