Роспотребнадзор призвал жителей Бурятии строго соблюдать меры профилактики
В Бурятии за прошедшую неделю продолжался рост заболеваемости COVID-19 среди населения во всех возрастных группах. При этом значительный рост отмечался среди детей и подростков. С целью сдерживания эпидемического процесса были приняты меры по их разобщению, сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора.
Как сообщал «Байкал-Dailу», с понедельника все школы республики отправились на дистанционное обучение.
- По итогам четвертой календарной недели темпы прироста снизились по сравнению с предыдущей неделей, - отмечает главный государственный санитарный врач по Республике Бурятия Сергей Ханхареев, - Но это не повод расслабляться, поскольку показатели заболеваемости остаются высокими, в том числе среди детей и подростков. Поэтому убедительно прошу каждого строго соблюдать все меры, направленные на профилактику COVID-19. А при появлении признаков ОРВИ нужно остаться дома и, конечно же, обратиться за медицинской помощью.
При возникновении вопросов, связанных с COVID-19 и ОРВИ, можно получить консультацию, позвонив на номер «горячей» линии «122».
Отметим, накануне, 31 января, коронавирус выявили у 1536 жителей Бурятии. Это несколько меньше, чем днём ранее. За день до этого сообщалось о 1579 новых больных.
Главный санврач Бурятии: «Это не повод расслабляться»
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