В Бурятии третий день подряд фиксируют более 1,5 новых случаев COVID-19

Невиданный взлёт заболеваемости коронавирусом несколько замедлился
В Бурятии рекордный рост заболеваемости коронавирусом несколько замедлил свои темпы. Накануне ковид выявили у 1536 человек. Это на 43 человека меньше, чем днём ранее.
До этого девять дней подряд в республике обновлялся рекорд по суточному приросту. Если в прежние дни заболевших было менее 300-т, то 22 января выявили 353 заражённых (что стало рекордом, прежний был ещё летом, на пике третьей волны). Затем заболеваемость резко ускорилась: 23 января – 503 заболевших, 24 января – 527, 25 января – 631, 26 января – 829, 27 января – 1153, 28 января – 1407, 29 января – 1513, 30 января – 1579, и вот накануне уже не рекордные 1536.
Общее число случаев заражений ковидом с начала пандемии в Бурятии превысило 89 тысяч и на сегодня составляет 89 783. Из них 47% (42 091) приходится на жителей Улан-Удэ.
Выздоровели накануне сразу 407 пациентов.
Умерли за минувшие сутки пять больных коронавирусом. О них известно, что четверо были старше 65 лет, один скончавшийся – младше (сколько точно лет умерших, оперштаб не сообщает). Отметим, позавчера было четыре летальных исхода, а за день до этого и вовсе ни одного. Так что, несмотря на огромный прирост заболевших, ситуация со смертностью в разы лучше, чем, например, во время третьей волны коронавируса летом. В управлении Роспотребнадзора отсутствие большого числа тяжёлых течений заболевания объясняют коллективным иммунитетом (всё-таки к настоящему времени привито уже большинство взрослых жителей Бурятии).
С начала пандемии от коронавируса в Бурятии умерли 2610 человек.
На 8 часов утра 1 февраля, в стационарах получают лечение 1855 пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на неё. За предыдущие сутки были госпитализированы 204 человека.
В отделениях реанимации находятся 112 пациентов (столько же было и днём ранее). Из них 62 человека старше 65 лет. На ИВЛ – 33 больных.
Для лечения пациентов с ковидом перепрофилированы 2163 коек: занято – 1855, свободно – 308. Занятость коечного фонда составляет 85,8%.
На амбулаторном лечении и наблюдении находятся 22 768 человек (+1048 за сутки).
Число контактных лиц на сегодня – 40 281 человек. За сутки их стало больше сразу на 3,4 тысячи человек.
Как сообщал «Байкал-Daily», с 31 января, все школы республики переведены на дистанционное обучение на две недели. На очном остаются только учащиеся 9 и 11 классов. Ранее на дистант отправили студентов ссузов и вузов. Также до 13 февраля приостановлена работа компьютерных клубов. Ранее были введены другие ограничительные меры: от запрета банкетов до ограничения времени работы общепита до 23 часов.
Отменяют или переносят спортивные соревнования, вроде автогонок или чемпионата Бурятии по бодибилдингу. На неопределённый срок перенесли также «Лыжню России».
В Физкультурно-спортивном комплексе идут подготовительные работы для разворачивания центра амбулаторной помощи больным с ОРВИ и подозрением на COVID-19. Ранее под амбулаторию также решили отдать часть нового регионального центра единоборств.
В ковидный стационар на улице Модогоева только за сутки госпитализировали 16 детей.
В ковидный стационар в Городском перинатальном центре ежедневно госпитализируют до 15-20 беременных пациенток.
Главный врач республиканской клинической инфекционной больницы Татьяна Сымбелова сообщила о большом объёме обращений пациентов с просьбой провести компьютерную томографию лёгких. При этом большинство обращающихся болеют в лёгкой форме. В минздраве Бурятии специально обратились к жителям, разъяснив, что при умеренных симптомах коронавируса не нужно делать КТ.
На днях министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова посетила с проверкой амбулаторные центры.
Медицинские работники Бурятии объединились в акции #БЕЗ_ТЕБЯ_НИКАК.
В Бурятии третий день подряд фиксируют более 1,5 новых случаев COVID-19
Общество, Фото:
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