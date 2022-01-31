Бурятия обновляет рекорд по коронавирусу девятый день подряд

Более 1,5 тысяч жителей заразились за сутки
В Бурятии за минувшие сутки коронавирус выявили у 1579 человек. Это очередной рекорд.
Рекорды по суточному приросту в Бурятии фиксируются уже девятый день подряд. Прежде заболеваемость колебалась в районе около «+200 заражённых за день». Однако с приходом заразного омикрон-штамма всё изменилось. 22 января суточный прирост резко поднялся до 353 заражённых (на тот момент цифра казалась огромной, до этого прежний рекорд был ещё летом, на пике третьей волны). Но уже 23 января заболеваемость превысила сразу отметку «+500», составив 503 человека. 24 января зафиксировали 527 заражённых. 25 января – уже 631 заболевший. 26 января заболеваемость превысила сразу уровень «+800», а именно 829 человек. 27 января произошёл исторический момент – свыше тысячи заразившихся (а именно 1153). 28 января зафиксировали 1407 заражённых. 29 января впервые был взят рубеж в 1,5 тысячи заболевших за день. И вот накануне, 30 января, очередной рекорд – 1579.
Общее число случаев заражений коронавирус с начала пандемии превысило уже 88 тысяч и достигло 88 247. Из них 47% (41308) приходится на жителей Улан-Удэ.
Выздоровели от ковида за накануне 297 человек.
Умерли за последние сутки четверо больных коронавирусом. Известно, что трое из них были старше 65 лет, один – младше (сколько точно им было лет, не уточняется). Отметим, позавчера и вовсе, несмотря на рекордный прирост заболеваемости, летальных исходов среди больных ковидом не было (впервые за долгое время). Ранее специалисты объясняли, что благодаря коллективному иммунитету на этот раз удаётся избегать большого числа тяжёлых течений заболевания.
За всё время пандемии коронавирус забрал жизни 2605 жителей Бурятии.
Число госпитализированных растёт, но не критичными темпами. Сейчас в стационарах лечатся 1823 пациента с коронавирусной инфекцией и подозрением на неё. За предыдущие сутки были госпитализированы 187 пациентов.
В отделениях реанимации находятся 112 пациентов. Из них 58 старше 65 лет. На ИВЛ – 37 больных.
Для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилированы 2027 коек: занято – 1823, свободно 204 койки. Занятость коечного фонда составляет 89,9%.
На амбулаторном лечении и наблюдении находятся 21 720 человек. За сутки таких больных прибавилось на 1,1 тысячу человек.
Официальное число контактных лиц на сегодня – 36 796 человек.
Как сообщал «Байкал-Daily», с сегодняшнего дня, 31 января, все школы республики переведены на дистанционное обучение на две недели. На очном остаются только учащиеся 9 и 11 классов. Ранее на дистант отправили студентов ссузов и вузов.
Также до 13 февраля приостановлена работа компьютерных клубов.
В Бурятии снизились темпы вакцинации, сообщила министр здравоохранения республики Евгения Лудупова в своём видеообращении на прошлой неделе. «Мы – все медицинские работники – убедительно просим вас прийти и получить сегодня вакцинацию или ревакцинацию, в зависимости от сроков. Только коллективный иммунитет будет способствовать тому, что мы будем с вами успешно проходить пятую волну», - отметила глава минздрава.
В Бурятии медицинские справки детям в детские сады будут выписывать дистанционно.
В Бурятии в период роста заболеваемости COVID-19 усилено наблюдение за людьми с хроническими заболеваниями.
В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией ресурсному центру добровольчества «Добродом» требуется помощь. Жителей республики призывают стать волонтёрами.
Заместитель главного врача территориального центра медицины катастроф Бурятия Ольга Рипп обратилась к жителям Бурятии с просьбой не звонить на горячую линию по коронавирусу 122 в состоянии алкогольного опьянения.
Бурятия обновляет рекорд по коронавирусу девятый день подряд
Общество, Фото:
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