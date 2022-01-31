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В Бурятии модернизировали единый call-центр 122

В Бурятии модернизировали единый call-центр 122
Общество,  Фото:минздрав Бурятии
Входящие звонки пациентов будут обрабатывать быстрее

В Бурятии модернизировали единый call-центр по номеру 122, который принимает звонки по поводу коронавируса. Поручение о модернизации отдал республиканский штаб 17 января, сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.

Здесь увеличено количество рабочих мест операторов горячей линии. Теперь одновременно консультировать население по вопросам COVID-19 и ОРВИ смогут более 100 человек в смену, а в случае необходимости – до 300 сотрудников бесплатной горячей линии. Организационные процессы отрабатываются совместно с минздравом Бурятии.

Также на бесплатном номере 122 внедрено голосовое меню. Теперь жители республики, следуя подсказкам автоответчика, могут напрямую связаться с медучреждениями. Позвонив на номер 122, затем нажав цифру «1» и далее номер поликлиники, дозвониться с одной из семи городских поликлиник, а цифру «2» голосового меню и далее следуя рекомендациям голосового меню – с нужной центральной районной больницей.

- Принятые меры помогут быстрее обрабатывать входящие звонки пациентов и сократить время на ожидание ответа оператора. В условиях высокого роста заболеваемости в разы возрос спрос на информацию, на работу call-центров, — отметил глава Бурятии Алексей Цыденов.
коронавирус профилактика

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