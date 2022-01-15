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Юные журналисты Бурятии участвовали в международном фестивале в Казани

Юные журналисты Бурятии участвовали в международном фестивале в Казани
Общество,  Фото:pixabay.com
Всего фестиваль собрал 300 детей

Делегация юнкоров школы № 4 города Гусиноозёрск приняла участие на 32-м международном фестивале «Волжские встречи», сообщает пресс-служба минобразования Бурятии. Во время прошедших зимних каникул школьники отправились в детский оздоровительный лагерь «Солнечный» города Казань, где и состоялся фестиваль, в котором приняли участие 300 детей.

- Программа фестиваля была насыщенная. Мы максимально погружались в мир медиапространства, принимали участие во многих направлениях: издание печатной газеты фестиваля, ТВ, съёмки социальных роликов в рамках работы секции «Игровое кино», работа SMM-редакции, волонтёрство, психология общения и многих других. Ежедневно проводились полезные мастер-классы, - поделились впечатлениями ребята.

По итогам бурятских юнкоров наградили дипломом победителя в номинации «Лучший фильм, снятый одним кадром» за социальный ролик.

Ещё одна школа №5 города Гусиноозёрск приняла участие в фестивале «Волжские встречи» заочно. Корреспонденты школьного медиацентра представили ролик о Герое России Алдаре Цыденжапове. Жюри высоко оценили их работу, присудив победу в номинации «Память».

школьники

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