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Турпутёвку в Бурятию получит победитель Большого дальневосточного квеста

Турпутёвку в Бурятию получит победитель Большого дальневосточного квеста
Общество, 
На сайте проекта зарегистрировались уже почти две тысячи человек

На официальном сайте Большого дальневосточного квеста (0+) зарегистрировались уже около двух тысячи человек. Конкурсанты приступили к выполнению интерактивных заданий и включились в борьбу за путёвки в регионы Дальнего Востока. За успешное прохождение всех этапов квеста победителей ожидают восемь призов от восьми регионов Дальневосточного федерального округа: Бурятии, Амурской, Магаданской, Сахалинской областей, Камчатского, Хабаровского и Приморского краев, Республики Саха (Якутия).

Большой дальневосточный квест проходит в рамках комплекса мероприятий «Дни регионов Дальнего Востока в Москве – 2021». Главными призами станут восемь путёвок на двоих в красивейшие локации Дальнего Востока. Регионы подготовили для призёров специальные туры с посещением туристических и природных достопримечательностей. В путешествиях участников будут сопровождать опытные гиды.

Конкурс продлится до 10 декабря.




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