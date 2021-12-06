На сайте проекта зарегистрировались уже почти две тысячи человек
На официальном сайте Большого дальневосточного квеста (0+) зарегистрировались уже около двух тысячи человек. Конкурсанты приступили к выполнению интерактивных заданий и включились в борьбу за путёвки в регионы Дальнего Востока. За успешное прохождение всех этапов квеста победителей ожидают восемь призов от восьми регионов Дальневосточного федерального округа: Бурятии, Амурской, Магаданской, Сахалинской областей, Камчатского, Хабаровского и Приморского краев, Республики Саха (Якутия).
Большой дальневосточный квест проходит в рамках комплекса мероприятий «Дни регионов Дальнего Востока в Москве – 2021». Главными призами станут восемь путёвок на двоих в красивейшие локации Дальнего Востока. Регионы подготовили для призёров специальные туры с посещением туристических и природных достопримечательностей. В путешествиях участников будут сопровождать опытные гиды.
Конкурс продлится до 10 декабря.
Турпутёвку в Бурятию получит победитель Большого дальневосточного квеста
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