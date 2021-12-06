Регистрация участников продлится до 10 декабря
Традиционно накануне Нового года на главной площади Читы проходит открытый конкурс на лучшее исполнение ледяных скульптур «Зимняя сказка». Совсем скоро ледовых дел мастера приступят к созданию своих творений.
Присоединиться к ним может практически каждый. Регистрация участников проводится до 10 декабря.
- Спешите подать заявки! Телефон для справок: 35-34-97, - сообщает пресс-служба администрации городского округа «Город Чита».
Возрастное ограничение 0+
В Чите объявлен конкурс ледовых скульптур
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