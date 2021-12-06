В Чите объявлен конкурс ледовых скульптур

Регистрация участников продлится до 10 декабря



Традиционно накануне Нового года на главной площади Читы проходит открытый конкурс на лучшее исполнение ледяных скульптур «Зимняя сказка». Совсем скоро ледовых дел мастера приступят к созданию своих творений.



Присоединиться к ним может практически каждый. Регистрация участников проводится до 10 декабря.



- Спешите подать заявки! Телефон для справок: 35-34-97, - сообщает пресс-служба администрации городского округа «Город Чита».



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