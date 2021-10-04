В тяжёлом состоянии находятся 129 больных
За сутки в Забайкальском крае выявлено 193 новых подтверждённых случая заболевания коронавирусной инфекцией. С начала пандемии вирус обнаружен у 69 885 забайкальцев.
За прошедшие сутки 73 человека вылечились от коронавируса, общее количество победивших болезнь забайкальцев составило 60 449.
В моногоспиталях 129 человек находятся в тяжёлом состоянии, 51 подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких.
За весь период COVID-19 унёс жизни 1 438 человек, за последние сутки в Забайкалье подтверждено четыре летальных случая от коронавируса, сообщили в пресс-службе краевого правительства.
Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии за прошедшие сутки выявлено 97 больных COVID-19. Общее число случаев заражения составляет 59 360.
В Забайкалье суточный прирост COVID-19 больше, чем в Бурятии
Общество, Фото:
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