Коронавирус унёс жизни ещё четверых жителей Бурятии

Суточный прирост заболеваемости упал ниже отметки «100»
По данным управления Роспотребнадзора, за прошедшие сутки в Бурятии выявлено 97 заражённых коронавирусом. В предыдущие два дня суточный прирост держался на уровне выше 100 – было 103 и 101 заразившийся.
Из выявленных за прошедшие сутки больных 76 человек были обследованы по обращению к врачам с признаками ОРВИ и пневмонии, остальные – контактные лица и лица, обследованные с профилактической целью и по эпидпоказаниям.
Всего на утро 4 октября в Бурятии зарегистрировано 59 360 случаев заражений COVID-19 с начала пандемии. Из них 48% (28 552) приходится на жителей Улан-Удэ.
За всё время выздоровели от ковида 50 893 человек. За последние сутки вылечились 46 человек.
Накануне скончались четверо пациентов с COVID-19. Их точный возраст не раскрывается, известно лишь, что они были старше 65 лет. С начала пандемии коронавирус забрал жизни 1859 жителей Бурятии.
В стационарах сегодня получают лечение 588 пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на неё. Рост числа госпитализированных продолжается: за сутки их стало больше сразу на 20 человек. Для сравнения, две недели назади в стационарах лежали 410 пациентов.
В отделениях реанимации сегодня находятся 65 пациентов, из них 43 человека старше 65 лет. На ИВЛ –30 пациентов, 20 из которых старше 65 лет.
Для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 712 коек: занято – 588, свободно – 124 койки. Занятость коечного фонда составляет 82,6%.
Амбулаторное лечение и наблюдение проходят 1281 человек. За сутки их количество выросло более чем на 20.
Число контактных лиц на сегодня составляет 3 120 человек.
Первым компонентом вакцины от коронавируса привито 354 505 жителей Бурятии. Завершили вакцинацию 293 692 человек.
Как сообщал «Байкал-Daily», в Баунтовском районе две школы перевели на дистанционное обучение.
На прошлой неделе в Бурятии разрешили открыться компьютерным клубам. Это было последнее ограничение на деятельность организаций, действовавшее в республике.
Коронавирус унёс жизни ещё четверых жителей Бурятии
Общество, Фото:
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