Где её детёныш, неизвестно
Собаки загнали косулю в садоводство «Надежда» под Иркутском. Местные жители позвонили в питомник «К-9», сотрудники которого пришли на помощь животному.
- У косули повреждение шеи, мы доставили косулю в наш ветеринарный госпиталь для бездомных животных. Сделаем всё возможное, чтобы спасти, - сообщили в питомнике «К-9».
Косуля оказалась кормящей матерью - из молочных желез выступало молоко. Всех, кто обнаружит детёныша - маленького косулёнка – в садоводстве «Надежда» или рядом, просят привезти в питомник.
Собаки загнали косулю в садоводство под Иркутском
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