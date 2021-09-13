Собаки загнали косулю в садоводство под Иркутском

Где её детёныш, неизвестно



Собаки загнали косулю в садоводство «Надежда» под Иркутском. Местные жители позвонили в питомник «К-9», сотрудники которого пришли на помощь животному.



- У косули повреждение шеи, мы доставили косулю в наш ветеринарный госпиталь для бездомных животных. Сделаем всё возможное, чтобы спасти, - сообщили в питомнике «К-9».



Косуля оказалась кормящей матерью - из молочных желез выступало молоко. Всех, кто обнаружит детёныша - маленького косулёнка – в садоводстве «Надежда» или рядом, просят привезти в питомник.





