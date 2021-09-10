В Бурятии назвали победителей конкурса «Моя республика. Мой город»

Общество, Фото: пресс-служба этнографического музея

В нём приняли участие юные художники в возрасте от 8 до 14 лет



В Улан-Удэ подвели итоги конкурса детских рисунков «Моя республика. Мой город». Мероприятие было приурочено к грядущему столетию республики.



С 6 по 8 сентября конкурсные работы оценивало компетентное жюри. Все юные художники показали им своё мастерство, при этом в процессе оценивания работ было принято решение увеличить подарочный фонд, так как некоторые участники разделили пополам призовые места.



Первое место поделили Ксения Ж. и Александр К. Второе место присудили Ангелине З. Третье место разделили Елизавета М. и Анна Л. Также, жюри конкурса авторы нескольких работ получат поощрительные призы: Надежда Ю., Кристина П., Максим Ш., Дмитрий К., Виктория Б., Диана С. и Марианна Р.



Все работы участников будут опубликованы на официальном сайте этнографического музея народов Забайкалья в разделе «Фотогалерея». Кроме этого, все конкурсанты получат пригласительные билеты в музей. Награждение победителей состоится во вторник 14 сентября, сообщает пресс-служба этнографического музея.

