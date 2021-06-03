В Бурятии будут изучать перелёты птиц с помощью МКС

Общество, Фото: научный отдел Байкальского заповедника

Бекасов, дроздов и кукушек оснащают спутниковыми передатчиками



В мае орнитологи Байкальского заповедника и Зоологического института Российской академии наук начали совместный проект по изучению миграций птиц с помощью передатчиков системы ICARUS.



- Миграции птиц через такие экологические преграды, как Карибское и Средиземное моря, через Сахару и пустыни Средней Азии, горные системы Альп, Памира и Тянь-Шаня, давно и успешно изучаются орнитологами. В то же время миграции птиц в Восточной Азии до сих пор остаются слабо изученными. Маршруты и стратегии большинства сибирских видов птиц, летящих через континент в районы зимовки в Юго-Восточной Азии, Австралии, а также на острова и субконтиненты в южных морях, не известны, — рассказал Михаил Марковец, старший научный сотрудник Зоологического института.



В период весенней миграции на базе станции кольцевания птиц Байкальского заповедника орнитологи осуществляют кольцевание и мечение нескольких видов птиц спутниковыми передатчиками системы ICARUS. Передатчики регистрируют маршруты миграции животных с помощью данных спутниковой навигации и отправляют собранные данные на международную космическую станцию. На борту МКС располагаются антенна ICARUSа и управляющий ею компьютер. Антенна способна одновременно принимать данные от нескольких сотен передатчиков.



- Семь сибирских видов птиц представляют собой отличные модельные виды для изучения миграций птиц Восточноазиатско-Австралазийского пролётного пути с помощью спутникового мечения: малый перепелятник, лесной дупель, азиатский бекас, большая горлица, глухая и обыкновенная кукушки, пёстрый дрозд. Особи данных видов достаточно крупные, их вес превышает 100 г, что позволяет им беспрепятственно носить передатчик системы ICARUS. Все эти виды – дальние мигранты, которые пересекают горы, пустыни и моря на пути к местам зимовки. Мечение спутниковыми передатчиками позволит отследить перемещения птиц данных видов, выявить их пути миграции, районы гнездования и зимовок, — пояснил Юрий Анисимов, старший научный сотрудник Байкальского заповедника.



В ходе работы команде орнитологов удалось пометить передатчиками 24 птицы, чьи перемещения уже сейчас можно отслеживать на сайте movebank.org.



Кроме мечения птиц, Михаил Марковец и орнитолог, член-корреспондент РАН и директор Зоологического института Никита Чернецов обсудили ряд рабочих вопросов с директором Байкальского заповедника Василием Сутула и заместителем директора по научной работе Ириной Козырь.



- Мы говорили о проекте ICARUS и его предварительных результатах – нам была продемонстрирована карта-схема перемещений птиц, составленная на основе первых данных, уже полученных с передатчиков. Это действительно значимый проект в орнитологии, благодаря которому наверняка будет немало научных открытий в изучении миграций птиц Восточноазиатско-Австралазийского пролётного пути. И конечно, для нас представляет особую ценность, что осуществление этого проекта проходит на станции кольцевания птиц Байкальского заповедника, — отметила Ирина Козырь.



После нескольких рабочих дней на станции, в результате которых 11 кукушек были оснащены передатчиками и отправились в дальнейшее странствие, учёные отправились в Иркутскую область, продолжать исследования уже там. Об этом сообщает научный отдел Байкальского заповедника.



Справка



Целью проекта ICARUS (Международное сотрудничество по изучению животных из космоса) является создание глобальной сети «умных» датчиков для наблюдения за жизненными процессами на планете Земля – создание «Интернета Животных». Немецкие и российские учёные уже 13 лет работают над созданием глобальной системы передачи данных на МКС. В мае 2020 года был получен первый сигнал земля-космос по технологии IoT (Internet of Things). Техническая часть эксперимента ICARUS выполняется ракетно-космической корпорацией «Энергия» имени С.П. Королева и компанией SpaceTech GmbH (Германия) на основе соглашения между Роскосмосом и Германским центром авиации и космонавтики (DLR). Научную координацию проекта осуществляют институт поведения животных Макса Планка (Радольфцелль, Германия) и институт географии РАН (г. Москва).

