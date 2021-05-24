Необычное соревнование состоялось в колонии-поселения № 3
В рамках празднования Дня рождения Кубика Рубика колонию-поселение №3 в Улан-Удэ посетили представители Клуба любителей кубиков Рубика.
Баир и Анастасия Павловы провели среди осуждённых, овладевших навыками по скоростной сборке кубика Рубика, соревнование по спидкубингу.
- В состязании, которое прошло по международным стандартам, осуждённые показали неплохие результаты, - сообщили в УФСИН по Бурятии.
Также для новичков показали мастер-класс по основным методикам сборки кубика Рубика. Завершилось мероприятие выставкой различных видов головоломок.
В улан-удэнской колонии устроили турнир по сборку кубика Рубика
Общество, Фото:
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