В улан-удэнской колонии устроили турнир по сборку кубика Рубика

Общество, Фото: УФСИН по Бурятии

Необычное соревнование состоялось в колонии-поселения № 3



В рамках празднования Дня рождения Кубика Рубика колонию-поселение №3 в Улан-Удэ посетили представители Клуба любителей кубиков Рубика.



Баир и Анастасия Павловы провели среди осуждённых, овладевших навыками по скоростной сборке кубика Рубика, соревнование по спидкубингу.



- В состязании, которое прошло по международным стандартам, осуждённые показали неплохие результаты, - сообщили в УФСИН по Бурятии.



Также для новичков показали мастер-класс по основным методикам сборки кубика Рубика. Завершилось мероприятие выставкой различных видов головоломок.









