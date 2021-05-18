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Летние лагеря в Бурятии проверяют сотрудники МЧС

Летние лагеря в Бурятии проверяют сотрудники МЧС
Общество,  Фото:ГУ МЧС по Бурятии
Всего будет проверено более 400 объектов летнего отдыха детей

В преддверии открытия сезона отдыха сотрудники МЧС в Бурятии проверяют детские оздоровительные лагеря. Их оценивают на соответствие требованиям пожарной безопасности, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Бурятии.

- Сейчас у нас идёт активная подготовка к летней оздоровительной кампании. На сегодня готовность нашего лагеря к приему детей составляет около 80%. Особое внимание мы, конечно же, уделяем соблюдению всех противопожарных требований, - рассказала директор детского оздоровительно-образовательного центра «Огонёк» Улан-Удэ Марианна Лодоева.

Под пристальным вниманием инспекторов более 400 объектов летнего отдыха детей различных видов по всей республике - стационарные, лагеря с дневным пребыванием на базе образовательных учреждений, детские лагеря труда и отдыха, а также палаточные. Из них 30 лагерей прилегают к лесу, поэтому на особом контроле выполнение мероприятий по недопущению перехода природных пожаров.

- Территория лагеря должна быть тщательно очищена от сухой травянистой растительности, а минерализованные полосы должны быть обновлены. Кроме того, мы проверяем исправность электрических сетей, работоспособность автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения, состояние первичных средств пожаротушения, эвакуационных путей и выходов, а также наличие и исправность внутренних и наружных водоисточников, планов эвакуации и пожарных стендов, – сообщила заместитель начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы Улан-Удэ ГУ МЧС России по Бурятии Анастасия Столярова.

Выявленные нарушения на объектах летнего детского отдыха должны быть устранены до начала летней оздоровительной кампании.

Также сотрудники МЧС обучают персонал действиям при возникновении пожара, эвакуации из здания, вызова экстренных служб.

Ежегодно в рамках республиканской школы вожатых инспекторы надзорной деятельности также проводят обучающие занятия с будущими вожатыми. А в течение сезона они будут проводить учебные эвакуации и занятия для обучения ребят правилам пожарной безопасности.

Как сообщал «Байкал-Daily», летние лагеря в Бурятии, которые в прошлом году не работали вовсе, в этом будут заполнены только на 75%. Власти Улан-Удэ ранее заявили, что ни родители, ни кто-либо ещё во время смены не сможет навещать детей.
летние лагеря МЧС
 
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