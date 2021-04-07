 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

07 апреля

06 апреля

Популярное

Летние лагеря в Бурятии будут загружены на 75%

Летние лагеря в Бурятии будут загружены на 75%
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
В прошлом году дети в Бурятии не смогли побывать в летних лагерях

Детские лагеря, которые прошлым летом в Бурятии не работали из-за коронавируса, в этом году распахнут свои двери. Они будут загружены максимум на 75%.

- Возобновят деятельность при условии соблюдения санитарно-эпидемиологических требований организации отдыха детей и их оздоровления стационарного типа, дневного пребывания, лагеря труда и отдыха, лагеря палаточного типа с наполняемостью не более 75 %. Деятельность детских лагерей палаточного типа будет осуществляться при наличии санитарно-эпидемиологического заключения, - сообщили в правительстве Бурятии.

Решение об этом принял республиканский оперштаб. Как сообщал «Байкал-Dailу», также оперштаб увеличил разрешённую загрузку театров, кинотеатров, домов культуры и концертных площадок. Если тем же театрам ранее была разрешена загрузка 50%, то с 6 апреля она увечились до 75%.

- С 6 апреля разрешена деятельность театрально-зрелищных учреждений, организаций культурно-досугового типа всех форм собственности, при условии одновременного присутствия не более 75 % посетителей от общей вместимости. Сохраняются строгие требования по соблюдению рекомендаций Роспотребнадзора по профилактике коронавирусной инфекции COVID-19 и реализации и контроля билетов бесконтактным способом. С такой же загрузкой будут работать концертные площадки, но запрещены дискотеки. Билеты также можно будет купить с помощью онлайн-сервисов, - пояснили в правительстве Бурятии.

В прошлом году дети в Бурятии так и не смогли отдохнуть в летних лагерях. Глава республики Алексей Цыденов объяснял следующим образом: «По нормативу, заполняемость сейчас должна быть 50% или даже меньше. А это значит рост цены на путёвку в два раза. На одного ребёнка выходит около 50 тысяч рублей за смену. При этом лагерь будет полупустой. Вопрос безопасности по коронавирусу всё равно сохраняется».

летние лагеря коронавирус профилактика
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Летние лагеря в Бурятии будут загружены на 75%
Летние лагеря в Бурятии будут загружены на 75%
Общество, 07.04.2021
В прошлом году дети в Бурятии не смогли побывать в летних лагерях
Лучшим учеником Бурятии стала десятиклассница из Улан-Удэ
Лучшим учеником Бурятии стала десятиклассница из Улан-Удэ
Общество, 07.04.2021
Конкурс прошёл без участия зрителей и групп поддержки
Глубины Байкала, недоступные водолазам, изучит подводный аппарат
Глубины Байкала, недоступные водолазам, изучит подводный аппарат
Общество, 07.04.2021
Первым аппарат поднял образец байкальской губки с глубины 120 метров
Подполковник полиции из Бурятии взял серебро турнира по ММА
Подполковник полиции из Бурятии взял серебро турнира по ММА
Общество, 07.04.2021
Григорий Никитеев основал бойцовский клуб в Северобайкальске
Жителям Бурятии предложили создать свою победную открытку
Жителям Бурятии предложили создать свою победную открытку
Общество, 07.04.2021
Лучшие работы станут основой для лимитированной серии праздничных открыток
В Бурятии осудили иностранца с поддельным паспортом
В Бурятии осудили иностранца с поддельным паспортом
Общество, 07.04.2021
Мужчина, которому был запрещён въезд, сумел «прорваться» в страну
Школьников Улан-Удэ зовут сыграть в «декабристский» брейн-ринг
Школьников Улан-Удэ зовут сыграть в «декабристский» брейн-ринг
Общество, 07.04.2021
Интеллектуальная игра посвящена 230-летию со дня рождения Николая Бестужева
В Улан-Удэ днём до +16 градусов
В Улан-Удэ днём до +16 градусов
Общество, 07.04.2021
По республике без осадков, днём тёплая погода
Ориентировщики Бурятии разыграют медали на перевале Убиенный
Ориентировщики Бурятии разыграют медали на перевале Убиенный
Общество, 06.04.2021
В Селенгинском районе проведут соревнования в дисциплине «кросс-спринт»
Площадки всебурятской «Алтарганы» будут оформлены в едином дизайне
Площадки всебурятской «Алтарганы» будут оформлены в едином дизайне
Общество, 06.04.2021
Агинский округ разработал бренд-бук для фестиваля
В Бурятии завершился музыкальный конкурс «Навстречу Найдалу»
В Бурятии завершился музыкальный конкурс «Навстречу Найдалу»
Общество, 06.04.2021
Своё мастерство показали 188 юных музыкантов из детских школ искусств
Читинский железнодорожник отметил 95-летие
Читинский железнодорожник отметил 95-летие
Общество, 06.04.2021
Юбиляр окончательно ушёл на пенсию только после восьмидесяти лет
В Иркутской области заработала система «Безопасный город»
В Иркутской области заработала система «Безопасный город»
Общество, 06.04.2021
Она объединила диспетчерские службы пяти муниципальных образований

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^