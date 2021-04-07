В прошлом году дети в Бурятии не смогли побывать в летних лагерях
Детские лагеря, которые прошлым летом в Бурятии не работали из-за коронавируса, в этом году распахнут свои двери. Они будут загружены максимум на 75%.
- Возобновят деятельность при условии соблюдения санитарно-эпидемиологических требований организации отдыха детей и их оздоровления стационарного типа, дневного пребывания, лагеря труда и отдыха, лагеря палаточного типа с наполняемостью не более 75 %. Деятельность детских лагерей палаточного типа будет осуществляться при наличии санитарно-эпидемиологического заключения, - сообщили в правительстве Бурятии.
Решение об этом принял республиканский оперштаб. Как сообщал «Байкал-Dailу», также оперштаб увеличил разрешённую загрузку театров, кинотеатров, домов культуры и концертных площадок. Если тем же театрам ранее была разрешена загрузка 50%, то с 6 апреля она увечились до 75%.
- С 6 апреля разрешена деятельность театрально-зрелищных учреждений, организаций культурно-досугового типа всех форм собственности, при условии одновременного присутствия не более 75 % посетителей от общей вместимости. Сохраняются строгие требования по соблюдению рекомендаций Роспотребнадзора по профилактике коронавирусной инфекции COVID-19 и реализации и контроля билетов бесконтактным способом. С такой же загрузкой будут работать концертные площадки, но запрещены дискотеки. Билеты также можно будет купить с помощью онлайн-сервисов, - пояснили в правительстве Бурятии.
В прошлом году дети в Бурятии так и не смогли отдохнуть в летних лагерях. Глава республики Алексей Цыденов объяснял следующим образом: «По нормативу, заполняемость сейчас должна быть 50% или даже меньше. А это значит рост цены на путёвку в два раза. На одного ребёнка выходит около 50 тысяч рублей за смену. При этом лагерь будет полупустой. Вопрос безопасности по коронавирусу всё равно сохраняется».
Летние лагеря в Бурятии будут загружены на 75%
Общество, Фото:
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