В летние лагеря Улан-Удэ никто не сможет зайти и выйти

Родители не смогут посещать детей в лагерях



В Улан-Удэ в 2021 году в загородных летних лагерях будут особые условия пребывания детей. Об этом сообщила председатель комитета по образованию Татьяна Митрофанова. Состоялось заседание городской комиссии по подготовке к летнему оздоровительному сезону, сообщили в администрации Улан-Удэ.



- В 2021 году в связи с риском распространения ковид будет действовать одномоментный заезд и выезд сотрудников и детей в лагерь. Не допускается опоздание, посещение оздоровительных учреждений родителями. Приобретены рециркуляторы, бесконтактные термометры, дозаторы. Для обеспечения безопасности во всех лагерях установлено видеонаблюдение, обеспечена охрана территории частными охранными предприятиями, - рассказала Татьяна Митрофанова.



Кроме того, на заседании обсудили меры профилактики терроризма и экстремизма, работу ЧОП, а также вопрос организации питания для детей. Отдельно обсудили вопросы по подготовке спортивно-оздоровительных лагерей. С учётом комплектования лагерей на 75 процентов, в них смогут отдохнуть в этом году 1075 человек.



- В связи с ограничениями дети будут находиться в лагере 21 день безвыездно, за исключением каких-то экстренных моментов. Персонал будет сдавать анализы на коронавирусную и ротовирусную инфекцию. Посещение родителями детей и выезды в другие регионы будут запрещены, - пояснил новые требования начальник управления по физической культуре и спорту Андрей Дзюбенко.



В этом году детский отдых будет посвящен 355-летию Улан-Удэ и Году науки и технологий. Все смены будут тематическими и посвящены финансовой грамотности, безопасности дорожного движения, иностранным и родному языкам, театральному мастерству.



Всего в 2021 году планируется открытие 65 лагерей с дневным пребыванием детей и 20 лагерей труда и отдыха в образовательных учреждениях Улан-Удэ, а также 10 загородных оздоровительных лагерей. С учётом ограничений по наполняемости отрядов не более 75% отдыхом, оздоровлением и занятостью в загородных лагерях будет охвачено более 37 тысяч детей. Так, свои двери распахнут лагеря «Чайка» и «Рассвет» (Заиграевский район), «Огонек», «Березка» и «Родник» (Верхняя Березовка), «Байкальские волны» (Кабанский район). Спортивно-оздоровительные лагеря «Зорька», «Старт», «Юнтур» и «Надежда» комплектуются из числа воспитанников спортивных школ.



Приём заявления на путевки через электронную форму закончился 31 марта. С 1 апреля по 15 июля родители лично подают заявление непосредственно в детский лагерь.









