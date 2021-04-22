Жители Бурятии усыновляют детей ради сохранения своих сёл

Почти все приёмные дети - русские, а приёмные родители – буряты



Жители малых сёл Бурятии берут детей из интернатов, чтобы сохранить школы как жизнеобразующие предприятия, а в итоге и сами сёла. Такой вывод сделали авторы исследования «Экономика усыновления как стратегия выживания малых сёл», представленного на круглом столе Фондом поддержки социальных исследований «Хамовники».



В рамках экспедиции авторы работы Вера Галиндабаева и Николай Карбаинов из Социологического института РАН посетили несколько регионов России. В Бурятии они изучали ситуацию в Улан-Удэ, улусах Элысун, Тохорюкта, Барун-Хасурта, сёлах Хоринск, Баргузин и Курумкан, где провели десятки интервью с приёмными родителями, детьми, сотрудниками органов опеки, директорами школ и интернатов и др.



Основные мотивы усыновления, по их мнению – это спасение села (через спасение школы), сохранение профессиональной деятельности (в первую очередь, учителям и работникам культуры) и получение дохода от неё, дополнительный доход и благое деяние.



Как отмечают авторы исследования, в среднем, если в школе учится менее 35-45 человек, она является малокомплектной и попадает под риск закрытия. Примерно 60% сельских школ – малокомплектные. Социально-экономическая ситуация в малых сёлах (до 500 человек) примерно одинакова и слабо зависит от благосостояния региона в целом. При этом школы в таких населённых пунктах являются по сути селообразующими. И уже в первые годы после закрытия образовательного учреждения население сокращается в 2-3 раза. Чтобы избежать закрытия школы и упадка села, сохранить работу по специальности, жители нашли выход в усыновлении.



Усыновление здесь можно рассматривать как способ выживания села, при этом оно предполагает снятие нагрузки с государства за счет приёмных семей.



Ситуация выгодна всем, поясняет автор проекта Вера Галиндабаева: «государству содержание ребёнка в приёмной семье обходится кратно дешевле, чем в интернате (дотации на одного ребенка в семье от 100 тыс. рублей до 600 тыс. рублей в год против 400 тыс. – 4 млн. рублей в интернате). Детские дома закрываются. В большинстве приёмных семей складываются почти родственные отношения. Родители получают не только государственные субсидии, но и возможность продолжать свою профессиональную деятельность, сохраняя рабочее место».



Мифы



Авторы исследования опровергли три мифа. Первый миф - приёмных детей берут из-за денег. Финансовая мотивация, как отмечают авторы исследования, не является основополагающей. «Есть категории людей, которые рассматривают это как заработок, но на практике, если вы не любите детей, то вы почти наверняка прогорите на этом промысле», - говорит руководитель исследования Вера Галиндабаева.



Второй миф - для использования их труда в сельском хозяйстве. Масштабы личного подсобного хозяйства населения в целом значительно сократились, оно не является значимым источником ресурсов для большинства домохозяйств. При этом «дети либо сами инициативно помогают приёмным родителям, либо не помогают вообще, манипулируя законами о своих правах. К среднему возрасту этим знаниям дети хорошо обучены в интернатах и детских домах», - отмечает Николай Карбаинов.



Третий миф - детей берут из-за любви. Скорее, как признавались родители в ходе бесед, ими движут в том числе альтруистические мотивы, часто основанные на религии. Буян (бур. яз.) – благое деяние в буддизме, считается условием хорошего перерождения в следующей жизни.



- Религия вплетается в экономику усыновления, укрепляя социальную, а не экономическую составляющую отношений между приёмными родителями и детьми. Например, русские дети становятся буддистами в бурятских семьях, - рассказывают авторы исследования.



При этом в семьях складываются очень тёплые отношения, а смена религии происходит от любви и уважения к родителям.



В Бурятии почти все приёмные дети русские, а приёмные родители – буряты. Детей-бурят очень мало в интернатах, поэтому приёмные родители берут тех, которые были доступны в ближайшем детском доме.



- Почти все дети приобщились к буддизму и /или шаманизму за время проживания в бурятских семьях. В интернатах все дети, считающиеся русскими, проходят обряд крещения и приходят в семью уже с православными атрибутами – крестиком и свидетельством о крещении. Однако кроме крещения дети не участвовали в других православных обрядах. Обращение к буддизму способствует укреплению отношений с приёмными родителями, - заключили авторы исследования Фонда поддержки социальных исследований «Хамовники».

