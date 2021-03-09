Ход проверки контролирует Восточно-Сибирская транспортная прокуратура
Бурятская транспортная прокуратура организовала проверку в связи с задержками двух авиарейсов компаний «Победа» и «S7» в аэропорту «Байкал» 9 марта.
- В ходе проверочных мероприятий прокуратура установит причины задержки рейсов, соблюдения при этом прав пассажиров и предоставления им соответствующих услуг при ожидании рейсов, а также даст оценку исполнения авиакомпаниями лицензионного законодательства. В случае выявления нарушений будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования, - сообщили в Бурятской транспортной прокуратуре.
Ход проверки контролирует Восточно-Сибирская транспортная прокуратура.
Как сообщал «Байкал-Daily», сразу два авиарейса до Москвы были задержаны в аэропорту Улан-Удэ сегодня утром. Пассажиров это крайне возмутило, на странице гендиректора аэропорта «Байкал» они оставили комментарии, в которых были слова про «бардак».
Рейсы авиакомпаний «Победа» и «Сибирь» (S7 Airlines) были отложены из-за технической неисправности воздушных судов. Руководство аэропорта заверило, что пассажирам организовали питание и воду.
Пассажиров «Победы» разместили в гостиницах, так как их рейс отложен до завтра.
Прокуратура проверяет задержку рейсов из Улан-Удэ до Москвы
Общество, Фото:
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